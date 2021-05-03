Sizin Oraların Nesi Meşhur Diyarbakır'da

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde il il yöresel ürünlerin gündeme gelmesi ve coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yayınlanan "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programının bu haftaki konuğu Diyarbakır oldu.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde il il yöresel ürünlerin gündeme gelmesi ve coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yayınlanan "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programının bu haftaki konuğu Diyarbakır oldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde düzenlenen programda, "medeniyetler beşiği" olarak adlandırılan Diyarbakır'ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Programa, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar konuk olarak katıldı.

"33 Medeniyetin birikimi Diyarbakır'da"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık kültürel birikime sahip bir kent olduğunu belirtirken, Fırat ve Dicle'nin bereketinin şehrin yemeklerinden yöresel ürünlerine, kültürüne ve ekonomisine yansıdığını belirtti. Diyarbakır'ın 6 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu, 9 ürünün coğrafi işarette askı süresini beklediğini, 54 ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunulduğunu kaydeden Kaya, "Sadece coğrafi işaret tescili tek başına yeterli değil. Ürünümüzü Türkiye ve dünya pazarına ulaştıramazsak coğrafi işaret belge olarak kalır" dedi. Kaya, Cİ'li Diyarbakır Burma Kadayıfı ve Örgü Peyniri'nin AB'de tescil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Kaya, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e her yıl Diyarbakır'ın ürünleriyle katıldığını belirtirken, "YÖREX, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği önemli bir fuar. Ali Çandır Başkanım bu konuya öncülük ediyor" dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, buğdayın ekmeğe dönüşme serüveninin Diyarbakır'da başladığına dikkat çekti. Diyarbakır'ın reyhan şerbetinden kaburga dolmasına, karpuzundan peynirine kendine has lezzetleriyle çok geniş yöresel ürün yelpazesine sahip olduğunu belirten Yeşil, yöresel ürünlerin kentin markalaşmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır'ın müthiş bir esnaf kültürüne sahip, eşsiz lezzetleri ve yöresel ürünleriyle medeniyetler kenti olduğu kaydetti. Tarihi kent Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı, Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Örgüt Peyniri, Karacadağ Pirinci, Çirmek Biberi ve Boğazkere Üzümü'nün coğrafi işaret tescili aldığını belirten Coşkun, kentin coğrafi işaret alabilecek onlarca yöresel ürünü bulunduğunu söyledi.

"Cİ'li ürünlere özel web sitesi"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederken, "Yöresel ürünlerin farkındalığını artırmak için projeler yürütüyoruz. Kalkınma ajansı olarak birçok ürünün coğrafi işaret başvurusunda kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştık. Tescillenen yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması çok önemli. Ajans olarak coğrafi işaret almış ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması için özel bir web sayfasını hayata geçiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında bilgi verirken, tarım ve hayvancılık konusundaki zenginliğinin yöresel ürün varlığına yansıdığını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı