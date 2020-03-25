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Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

25.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:22
Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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