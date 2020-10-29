Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor
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Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor

29.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:28
Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekun kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne...

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekun kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne (SİVTAŞ) ait yem ve süt işleme tesisinin inşaat çalışması tamamlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan fabrika, kentte tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık ile tesislerin yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Ayhan, tesisin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Sivas'ta 2020'yi "üretim ve istihdam yılı" ilan ettiklerini belirten Ayhan, "Bir yıl önce tam da bugün temelini attığımız tesisimiz, Sivas'a hayırlı olsun. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin kişi çalışırken salgına rağmen bu sayı 9 bine ulaştı. Gelişen ve büyüyen sanayi bölgemize SİVTAŞ da ayrı bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin Sivas'a ve çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Birçok yatırımcıya yer tahsisi yaptık. Cumhuriyet'in 100. yılına doğru '100 üretim ve istihdam kapısı' hedefi doğrultusunda şehrimiz daha çok üreten, daha çok istihdam yapan bir il olacak. SİVTAŞ gibi önemli tesislerimiz özel sektörün önünü açacak, altyapısına katkı sağlayacak. SİVTAŞ, tarım sektörünün lokomotifi haline gelecek, çiftçimize cesaret verecek ve güvenli limanları olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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