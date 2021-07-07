Sivas'ta tamir ettiği iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan kişi öldü
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Sivas'ta tamir ettiği iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan kişi öldü

Sivas'ta tamir ettiği iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Divriği ilçesinde tamir ettiği iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde tamir ettiği iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İlçede bir maden şirketinde İ.Ö. (22) iş makinesini tamir ederken araç aniden hareket etti. Başı iş makinesinin hidrolik sistemine sıkışarak ağır yaralanan İ.Ö. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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