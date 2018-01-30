Sivas'ta Soğuk Hava Gölü Dondurdu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Soğuk hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Gölde yaşayan sakarmeke kuşları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Buz kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı gölün çevresindeki restoran sahipleri sakarmeke, kaz ve ördek gibi hayvanların suya girebilmeleri için delikler açtı.

İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Çaldıran, Hafik'te son 2 gündür aşırı soğukların etkili olduğunu söyledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Çaldıran, soğuk havanın etkisiyle Hafik Gölü'nün donduğunu belirtti.

4 köy yolunda ulaşıma kar engeli

Öte yandan, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden İmranlı'da 2 ve Suşehri'de köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.