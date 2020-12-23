Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
23.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:30
Sivas'ta devrilen oksijen yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta devrilen oksijen yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akgün Bacaksız (37) idaresindeki 26 GR 514 plakalı oksijen yüklü tanker, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolu tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapattı.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş