Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi ve Gölova- Erzincan karayolu Çobanlı mevkisinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, her iki bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada, Çobanlı rampası üzerinde bazı araçların kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı öğrenildi.