Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Suşehri ilçesi Erzincan-Tokat D-100 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Iğdır istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde 2 bin 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. - SİVAS