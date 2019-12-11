Sivas'ta engelliler, şebeke suyunu yüzde 50 indirimli kullanacak

11.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:08

Sivas'ta belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda engellilerin şebeke suyunu 15 tona kadar yüzde 50 indirimli kullanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Meclisinin aralık ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gelir tarifelerinde değişikliğe giden meclis, 2020 yılında şebeke suyuna zam yapmama kararı alırken, 2019 yılı tarifesinin aynen uygulanmasını oy çokluğu ile kabul etti.

Enflasyon oranı dikkate alınarak vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmek adına vergi harçları ve su tarifelerinde zam yapmayan meclis, ayrıca yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için ise su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti.

Buna göre, 2020 yılı itibariyle engelli vatandaşlar şebeke suyunu 15 metreküpe kadar olan kısmını yarı fiyatına kullanacak.

Kaynak: AA