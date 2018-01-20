Sivas'ta dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada

SİVAS - Sivas'ta, alkol, aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Sivas'ta dikkatsizlik, aşırı hız, kural ihlali ve alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameraları ile kaydedildi. Kayıt altına alınan görüntüler kazalardaki sürücü ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde; kazalarda alkollü sürücülerin yoldan çıkarak başka araçlara zarar vermesi, bir aracın ise kent meydanında ki havuza girdiği görülüyor. Ayrıca aşırı hız nedeni ile duramayan araçların başka araçlara çarpması, kural ihlali yaparak kavşaklara kontrolsüz giren sürücülerin neden olduğu kazalar da yer alıyor.