Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
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Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

18.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:08
Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

K.P. (54) yönetimindeki 03 FZ 947 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada H.I'nın (49) kullandığı 23 AU 685 plakalı tır da buzlanma nedeniyle kayarak devrilen tırın çekicisine ve yardım için duran A.B. idaresindeki 52 AAK 216 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada ağır yaralanan K.P, kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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