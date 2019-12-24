Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü
Haberler » Güncel » Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü - Haber

Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti.

24.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:58
Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü

'ın ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- karayolu Kanak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, kamyon ya da TIR olduğu düşünülen bir araç, yolda yürüyen Galip Sinan Oflaz'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler