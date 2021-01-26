Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde Kovid-19 vakalarında düşüş
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Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde Kovid-19 vakalarında düşüş

26.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:38
Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde Kovid-19 vakalarında düşüş

Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere vaka ve tedavi gören hasta sayılarında önemli azalma yaşandığı bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere vaka ve tedavi gören hasta sayılarında önemli azalma yaşandığı bildirildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük oranda uyulan ilçede son bir haftada 2 yeni vaka görüldüğünü, 9 kişinin ise tedavilerinin evlerinde sürdüğünü belirtti.

Açıklamasında bugün itibarıyla ilçedeki devlet hastanesinde Kovid-19 hastasının bulunmadığını aktaran Sarı, filyasyon ve denetim ekiplerinin sahada çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral da kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'tan itibaren ilçede yeni vaka görülmediğine dikkati çekti.

Alınan tedbirler ve ilçe halkının sergilediği sorumluluk sayesinde bu başarıyı yakaladıklarını vurgulayan Meral, rehavete kapılmadan, aynı kararlılıkla salgınla mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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