Sivas Edebiyat Günleri" 7 Mayıs'ta Başlayacak

Edebiyat alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak "Sivas Edebiyat Günleri" 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Sivas Valiliği, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer veren Sivas Valisi Davut Gül, bir milleti millet yapan, millet haline getiren en önemli unsurların kültür ve tarih olduğunu belirtti.

Gül, Honore de Balzac'ın "Millet edebiyatı olan topluluktur." sözüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarih ve kültür şehri olan Sivas, yetiştirdiği edebiyatçılarla milletimize üstün hizmetler sunmuştur. Sivas sultan şehir olduğu kadar şiir şehridir de. Nice şaire, nice ozana ilham olmuş, onların yüce gönüllerini beşlemiştir. Sivas'a Sivas'tan edebiyata bir akış yüzyıllardır var, bu akış bugün de en canlı haliyle sürmektedir. Bu vesileyle şiirin ve edebiyatın şehrin gündemine misafir olacağı Sivas Edebiyat Günleri'ne bütün halkımızı davet ediyorum. Şiirin, vefanın, dostluğun, kardeşliğin içtenlikle işleneceği Sivas Edebiyat Günleri gençlerimizin edebiyatımızı sevmelerine, ilgilerini bu alana yöneltmelerine de vesile olacaktır."

TYB adına açıklama yapan Mahmut Bıyıklı ise programın anlam ve önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın en büyük erdemi şehir kurmak, şairin gayesi dünyayı güzelleştirmek ise şehirler şiirin otağı olur. Mimarlarla şairler arasındaki akrabalık çok derindir. Yalnız Sinan'ın ve Baki'nin şehadetleri bile yeterli olur. Bu bağı teslim etmek için mimar şuurunu kaybederse, şehir de şiirini kaybeder dolayısıyla şiirin mürekkebini şehrinin tütsüsünden ağıtan şair göğüne şiirler sinmiş şehirler tahayyül eden bir mimar kadar değerlidir. Şehirlerin hatıra defterinde şiirlerimiz edebiyatımızı besleyen duru kaynaklardır. Bu kaynakların başında Sivas gelir. Geçmişten günümüze edebiyatın zirve isimlerine vatan olmuş Sivas'ta Edebiyat Günleri düzenleyerek çığır açan Sayın Valimize kültür, edebiyat adamları olarak teşekkür ediyoruz. Devlet büyüklerimizin edebiyata olan ilgisi istikbale istikrarlı yürüyüşümüzün göstergesidir."

Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde halka açık yapılacak etkinlik Fethi Gemuhluoğlu'nun paneliyle başlayacak. Panelin ardından kanuni ve bestekar Göksel Baktagir katılımcılara müzik dinletisi sunacak.

Program kapsamında "Ustalara Saygı" başlığı altında şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e düzenlenen vefa programında "Üstün Hizmet Ödülü" takdim edilecek.



"Geçmişten Günümüze Edebiyatçılarımız Fotoğraf Sergisi"nin de izlenime sunulacağı etkinliğin açılışının ardından Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi'nin katkısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi sunulacak. Ardından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nin toplantı salonunda şiir şöleni gerçekleşecek.

Sivas Edebiyat Günleri kapsamında 8 Mayıs'ta ise etkinliğe katılan şair ve yazarlar Sivas'taki birçok okulda düzenlenecek edebiyat söyleşilerine katılacak.