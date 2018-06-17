Sivas Bakan Yılmaz Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız Hd

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğizö dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın merkeze bağlı Karabalçık köyü Köy Konağı Hizmet ve Kültür Binası temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nebi Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Ulaş Karasu ile köylüler katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Anadolu'da İslam ve İrfan kültürüyle kadim bir birliktelik olduğunu söyledi. Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Saltuk'un yolu aydınlattığını belirten YIlmaz bundan sonrada aydınlatmaya devam edeceklerini söyledi. Devletin herhangi bir inancı öteki inançlara dayatmayacağı gibi insanların inançlarına doğrudan da müdahale edemeyeceğini ifade eden Yılmaz Devlet toplumdaki farklı inançlara karşı adil ve eşit bir tutum takılmalıdır, bundan sonrada takınacaktır. Bizler laikliği ülkemizde inanç hayatının ve manevi ortamının barış ve esenlik içerisinde sürmesinin teminatı sayıyoruz. İnançlara eşit mesafede duran bir laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet ile milletin birbirine kuşkuyla bakmasını önledik, devlet ile milleti barıştırdık. Daha almamız gereken mesafeler belki olabilir, inşallah onları da hep birlikte gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu koruduk, bundan sonrada koruyacağız.Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz. dedi.

'CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ'

Alevi kanaat önderlerinin kendisini ziyaretinde, dinlerini evlatlarına öğretme talebinin olduğunu söyleyen Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesinde 'Alevi Araştırma Enstitüsü' kurulması için Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından (YÖK) karar çıktığını ve bunun Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığını belirtti. Kısa sürede bu kararın Resmi Gazetede yayımlanacağını ifade eden Yılmaz İnşallah Alevi kardeşlerimizin inançlarının en sağlıklı, en doğru bir şekilde yine kendileri tarafından bir başka kimse tarafından tanımlanmadan daha halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir enstitüyü hayata geçireceğiz. Müfredatta da güncelleme yaptık, yapmış olduğumuz güncellemeleri de kendilerine sunduk. Gerçekten çok mesafe aldıklarını söylediler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de varsa eksikliklerimiz onları da gidereceğiz. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir arada yaşıyoruz, yan yana yaşıyoruz. Şehit olduğu zaman, savaşa gittiğimiz zaman hiç kimse sormuyor. Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta beraberdik, terörle mücadelede yine Afrin'de beraberdik. Ayrımız, gayrımız yok, bu topraklar için can veren herkesin bu toprakların refahından, hakkından, hukukundan aynı şekilde yararlanması lazım. Onun için Türkiye'yi bugüne kadar beraber getirdik, bundan sonra da hep beraber götüreceğiz. diye konuştu. Yapılan duanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler temel atma törenini gerçekleştirdi.