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Sivasspor, Eylül, Sivas, Spor

Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

Süper Lig'in 25. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray'a ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kapalı gişe oldu.

09.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:01
Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

Süper Lig'in 25. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray'a ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kapalı gişe oldu.


Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında tamamen doldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.


Heyecan dolu maç karşılıklı gollerle 2-2 sonuçlandı. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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