SİÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının temeli törenle atıldı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının temeli törenle atıldı.

Üniversitenin Kezer Yerleşkesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Üniversitenin 10 fakülte, 15 binin üzerinde öğrencisi ve 600'ün üzerinde akademik personeli ile sadece Siirt'e değil bölgeye hizmet ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, yüksek öğrenimin yanı sıra ekonomik, sosyal hayat ve şehirciliğin gelişmesine de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Hacıbektaşoğlu, Siirt'in en büyük potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğuna işaret ederek, bu projelerin tarım ve hayvancılığı daha da geliştireceğini söyledi.

Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile üniversitenin ihtisas üniversitesi olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, bu çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

Bu çalışmalara ve gelişmelere katkı sağlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Hayvan hastanesi bölge hayvancılığına katacağı değer bakımından çok önemli." dedi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da üniversitede, AB kriterlerine uygun yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin bölgenin en büyük hayvan hastanesi olduğunu söyledi.

Hastanenin 8 bin 300 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edileceğini ifade eden Erman, hastanenin 6 ameliyathane, radyoloji merkezi, eczane, idari ofis ve muayene odalarından oluştuğunu aktardı.

Erman, "Yüksek öğretimin önemli projelerinden olan bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşma ve ihtisaslaşma projesi kapsamında üniversitemiz tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi oldu. Küçükbaş, büyükbaş hayvan ve kanatlı hayvanlara hizmet verecek, üniversitemizi alanında cazibe merkezi haline getirecek hastanenin inşası 600 günde tamamlanacak." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve üniversite yetkililerinin de katıldığı törende daha sonra hastane binasının temeli atıldı.

Kaynak: AA