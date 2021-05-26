Şişli'de viyadük altındaki 4 otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de viyadük altındaki 4 otomobilde çıkan yangın söndürüldü Çıkan yangında iki otomobil yandı, iki otomobil ise maddi hasar aldı Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan park halindeki 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Şişli'de viyadük altındaki 4 otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Çıkan yangında iki otomobil yandı, iki otomobil ise maddi hasar aldı

İSTANBUL - Şişli Piyale Paşa Bulvarı altında bulunan park halindeki 4 otomobilde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangında 2 otomobil ağır hasar görürken alevlerin sıçradığı diğer 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın saat 01.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi - Okmeydanı - Piyale Paşa Bulvarı viyadüğü altında çıktı. İddiaya göre viyadük altında bulunan park halindeki 4 otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler diğer otomobillere sirayet etti

Park halindeki otomobillerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

2 otomobil ağır hasar görürken 2 otomobilde maddi hasar gördü

Çıkan yangında 06 BS 8015 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil büyük oranda zarar görürken 34 AC 1887 ve 34 PSU 93 plakalı otomobillerde maddi hasar oluştu. Daha sonra yangının çıktığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, çevrede araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has