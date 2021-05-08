ŞİŞLİ'DE OTO YIKAMACIDAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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ŞİŞLİ'DE OTO YIKAMACIDAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

ŞİŞLİ'DE OTO YIKAMACIDAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de oto yıkamacıdan cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de oto yıkamacıdan cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonunun masa üzerinden alınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart Pazar günü Mecidiyeköy'de bulunan oto yıkamacıda masa üzerinden cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin B.T. olduğunu belirledi. B.T. bugün Mecidiyeköy'de gözaltına aldı.  B.T.'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, hırsızlık anları akmeralara yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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