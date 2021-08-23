Şişli Belediyesi, son dönemde Türkiye'nin yaşadığı tüm afetlerde vatandaşların yanında oldu
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Şişli Belediyesi, son dönemde Türkiye'nin yaşadığı tüm afetlerde vatandaşların yanında oldu

Şişli Belediyesi, son dönemde Türkiye'nin yaşadığı tüm afetlerde vatandaşların yanında oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplumcu ve hak temelli hizmet anlayışı ile hareket eden Şişli Belediyesi, afetzedelerin yanında da olmaya devam ediyor.

Ayrıca, Şişli Belediyesi Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekipleri de afetlerden etkilenen bölgelerde AFAD ve itfaiye ekiplerine destek oldu.

Marmaris ve çevresinde yaşanan orman yangını, ardından Kastamonu ve Sinop'u vuran sel felaketinde gıda, giyim ve hijyenik malzeme yardımında bulanan Şişli Belediyesi, bunun yanı sıra, bünyesindeki Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekipleri aracılığı ile de afetlerden etkilenen bölgelere olan desteğini hız kesmeden sürdürdü.

Yardım malzemeleri gönderildi

Şişli Belediyesi, ilk olarak 22 Haziran tarihinde Artvin'de meydana gelen sel felaketinde Arhavi Belediyesi ile yaptığı görüşme sonrasında acil ihtiyaç duyulan çizme, yağmurluk, su, gıda kolisi ve hijyen malzemelerinin gönderimini sağladı.

Yine 28 Haziran'da, Van'da yaşanan sel baskının ardından da bölgeye; yorgan, ev temizlik ürünleri, hijyenik malzeme, gıda kolisi, çocuk bezi, battaniye, su ve maskeden oluşan malzeme desteğinde bulundu. Son olarak Kastamonu ve Sinop'ta büyük can kayıplarına neden olan selde de vatandaşların yardımına koşan Şişli Belediyesi, bu bölgeye; giyim kolisi, gıda kolisi, hijyen ürünleri, yorgan, yastık,

su, çocuk maması, çorap, maske, el feneri, çizme ve dezenfektan malzemeleri gönderdi.

MAG ekipleri büyük özveride bulundu

Mahallelerde Temel Afet Bilinci Eğitimi programını hayata geçiren ve Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekiplerini oluşturmaya başlayan Şişli Belediyesi, gönüllülerin alacağı eğitimler için bir süre önce Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile iş birliği protokolü imzalamıştı. Temel Afet Bilinci Eğitimi alan 35 kişiden oluşan Şişli Belediyesi MAG-Acil Müdahale Ekipleri (AME), Marmaris yangınında 8 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Azerbaycan İtfaiyesi ile birlikte çalışma yürüttü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan son sel baskınında MAG-AME, özverili çalışmalara imza attı. 16 kişiden oluşan MAG-AME, T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) görevlendirmesi ile İnebolu Özlüce Köyü'nde AFAD İstanbul İl Başkanı'nın eşliğinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler, selde kayıp olan yaşlı bir kadının kurtarılmasına destek oldu.

Kaynak: Bültenler

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