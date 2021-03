Sisi'den Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından ilk açıklama: "Dünya rahat nefes alacak"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzde 80'inin kurtarılmasının ardından, dünyanın rahat nefes alacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sisi, "Mısırlılar, kurtarma çalışmasının her bir yönünün teknik engeller ile sarılı olmasına rağmen Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi krizini sonlandırma konusunda başarıya ulaştı. Mısırlıların eliyle her şeyin normale dönmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes alacak. Bu krizin sonlanmasında teknik ve fiili olarak katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mısırlıların sorumluluklarını yerine getirdiğine değinen Sisi, "Mısırlıların atalarının bedenleriyle kazdığı ve canlarıyla koruduğu bu kanal, Mısır iradesinin imza atacağı birçok başarıya şahit olacak." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının yüzde 80 başarılı olduğunu duyurmuştu.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık