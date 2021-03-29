Sisi'den Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından ilk açıklama: "Dünya rahat nefes alacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sisi'den Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından ilk açıklama: "Dünya rahat nefes alacak"

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Sisi'den Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından ilk açıklama: 'Dünya rahat nefes alacak'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzde 80'inin kurtarılmasının ardından, dünyanın rahat nefes alacağını söyledi.

Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri
Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri
Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzde 80'inin kurtarılmasının ardından, dünyanın rahat nefes alacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sisi, "Mısırlılar, kurtarma çalışmasının her bir yönünün teknik engeller ile sarılı olmasına rağmen Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi krizini sonlandırma konusunda başarıya ulaştı. Mısırlıların eliyle her şeyin normale dönmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes alacak. Bu krizin sonlanmasında teknik ve fiili olarak katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mısırlıların sorumluluklarını yerine getirdiğine değinen Sisi, "Mısırlıların atalarının bedenleriyle kazdığı ve canlarıyla koruduğu bu kanal, Mısır iradesinin imza atacağı birçok başarıya şahit olacak." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının yüzde 80 başarılı olduğunu duyurmuştu.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Bahar Candan Jason Statham
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sisi'den Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından ilk açıklama: "Dünya rahat nefes alacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:18:16. #1.15#
title