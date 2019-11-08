Sis Dağı'na kayak merkezi projesi

08.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:48

Görele Kaymakamlığınca hazırlanan "Sis Dağı Kayak Merkezi ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca (DOKA) fizibilite destek programına alındı.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sis Dağı'nın kayak merkezi olma yolunda bir çok çalışma yapılmış olduğunu fakat bunun hayata geçirilemediğini söyledi.

Karın Sis Dağı'na çok erken yağdığına işaret eden Ermiş, "Sis Dağı'na kayak merkezi yapma yolunda kaymakamlık olarak adımımızı attık ve uzman bir ekiple çalışmalarımıza başladık." dedi.

Ermiş, projenin mastır planı hazırlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Projemiz başarılı bulunarak DOKA tarafından fizibilite destek programına alındı. Projemizin alt yapısının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması için gayret sarf edeceğiz. Üst yapı çalışmalarının ise Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca yapılması için gayretlerimiz olacak."

Proje kapsamında Sis Dağı'nda ilk etapta 6 kilometre kayak merkezi pist alanı planlandığını aktaran Ermiş, "Otel, sosyal tesis, spor alanı, pansiyonculuk ve farklı doğa aktivite ve sporlarına yer verilecek projenin bölgemize hareketlilik ve Sis Dağı'nda koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir turizm alanı oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ermiş, Sis Dağı'nın yaz mevsiminde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan bir bölge olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buranın turizm alanı olarak kabul edilmesinin ardından çarpık yapılaşmanın da önüne geçilmiş olacaktır. Sis Dağı projemizin hayata geçmesiyle, tesisleşmeyle beraber kışın da kullanılacak bir dağ olacaktır. Biz burada pansiyonculuğunda gelişeceğini, Sis Dağına yakın köylere de bir hareketlilik kazandıracağını düşünüyoruz. Böylelikle kayak malzemelerinin satışı, kiralanması, kayak hocalığı sektörünün de bölgede gelişeceğine inanıyoruz. İnşallah bu projemiz Giresun'umuza hayırlı olur."

Ermiş, ayrıca projede emeği gecen başta Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları olmak üzere, Görele Belediye Başkanımız Tolga Erener, AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, İl Genel Meclis üyeleri ve milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA