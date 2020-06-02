Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
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Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
02.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:24

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Çatışmada komutanı Jandarma Astsubay Ercan Sanca ile birlikte şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Barış'ın İdil ilçesinin Güzelova köyünün 40 haneli Alataş mezrasında yaşayan ailesi, bir yıldır acılarını dindirmeye çalışıyor.

Mezradaki taziye evi ile okula ismi verilen şehidin ailesi her cuma Alataş Mezarlığındaki kabri başında dua ediyor, gözyaşı döküyor.

Evlat kaybetmenin acısını "tarifsiz" olarak niteleyen anne ve baba, geriye kalan anı, fotoğraf ve görüntüleriyle çocuklarını yad ediyor.

"Oğlumun ve arkadaşlarının yeri cennet"

Anne Safiye Barış, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi acıyı yaşadığını söyledi.

Resmine ve özel eşyalarına bakarak hasret gidermeye çalıştığını belirten Barış, şöyle konuştu:

"Nereye baksam onu görüyorum, hiç aklımdan çıkmıyor. 100 yılda geçse bu acı unutulmaz. Yüreğimizi evlat acısıyla dağladılar. Evlat acısını yaşadım, bana bunu yaşatanlar da aynı acıyı yüreğinde yaşasın istiyorum. Allah hakkımızı bırakmasın. Oğlum bayramdan sonra nişanlısıyla evlenecekti."

Oğlunun kimseyi incitmediğini, iyi bir insan olduğunu dile getiren Barış, "Allah'a şükürler olsun. O şehit oldu, onun ve arkadaşlarının yeri cennettir. Allah Türk Ordusu'na güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

"Vatan sağ olsun"

Baba İbrahim Barış da şehit evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Vatan sağ olsun, devletimiz var olsun. Rabbim devletimize güç, kuvvet versin. Allah'ın takdiri böyleymiş. Her cuma günü mezarını ziyaret ediyoruz. Allah onu da bizi de affetsin. Vatanı uğruna şehit düştü." dedi.

İsmini yeğenlerine verdiler

Ağabeyi Salih Barış ise her şehit haberinde acılarının tazelendiğini vurgulayarak, "10 kardeşiz birimiz şehit oldu, 9 kaldık, hepimiz de bu uğurda can vermeye hazırız. Acımız hala tazeliğini koruyor, asla unutamayız. Kardeşimden sonra iki yeğenimiz oldu onlara Mehmet Sait ismini verdik. Onun ismini hep yaşatacağız. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Bir yıl boyunca devletin her kademesinin yanlarında acılarını paylaştığını aktaran Barış, köyde kardeşinin isminin taziye evi ve okula verilmesinin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Teröristler etkisiz hale getirilmişti

Jandarma Astsubay Ercan Sanca ile Jandarma Uzman Çavuş Barış'ın şehit düştüğü çatışmanın hemen ardından Çukurca'nın Kazan Vadisinde gerçekleştirilen operasyonda olayın faili 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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