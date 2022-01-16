Şırnak ve Siirt'te 76 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak ve Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkeze bağlı 5 köy ile 4 mezra, Beytüşşebap'a bağlı 15 köy ile 7 mezra ve Uludere'ye bağlı 6 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede, 3 loder, 3 greyder, 5 kar bıçaklı kamyonla 11 ekip, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'in kırsal kesimlerinde etkili olan yağış ve tipi nedeniyle Pervari ilçesinde 21, Şirvan ilçesinde de 18 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, hastalanan bir bebeği yolu açarak Pervari'nin Gümüşören köyü mevkisinde 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan'da kara yolları ulaşım ağında yer alan köy yollarını ulaşıma açtı.