Şırnak'ta 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Şırnak'ta 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

07.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:45
Şırnak'ta 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Silopi ilçesi üzerinden batı illerine çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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