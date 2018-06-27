Sırbistan'ı 2-0 Yenen Brezilya, Grubunu Lider Tamamladı ve Meksika'nın Rakibi Oldu

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu son maçında Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Bu ik ülke takımı tarihlerinde 20. kez karşılaştı. Mücadeleden galip çıkan taraf Sambacılar oldu. Brezilya maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Güney Amerika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Paulinho ve 68. dakikada Thiago Silva kaydetti.

Turnuvanın kağıt üstünde favorilerinden biri olan Brezilya, grubu lider bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

BREZİLYA'NIN RAKİBİ MEKSİKA

Sambacıların son 16 turundaki rakibi Meksika oldu.

Mücadelenin 10. dakikasında Marcelo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun son durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

Sırbistan ise bu sonuçla turnuvaya veda etti.