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Sırbistan'da, "Türkiye'de Sancak Ormanı" kampanyası tanıtıldı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan'da,

NOVİ Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, Türkiye'deki orman yangınlarından hasar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan "Türkiye'de Sancak Ormanı" yardım kampanyası tanıtıldı.

NOVİ Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, Türkiye'deki orman yangınlarından hasar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan "Türkiye'de Sancak Ormanı" yardım kampanyası tanıtıldı.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ta, kampanyaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi (BNV), Karadağ Boşnak Konseyi, Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT), Sancak İslam Meşihatı, Novi Pazar ve Tutin belediyeleri ile Svetionik Derneği iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında, yanan ormanların yeşillendirilmesinde kullanılacak fidanlar için nakdi yardım toplanacak.

BNV Başkanı Jasmina Curic, Novi Pazar'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, projenin Türkiye ve Sırbistan arasındaki güçlü bağları ifade ettiğini belirterek, "Projeye katılanlar, Türk halkı ve Türkiye'ye besledikleri sevgi ve özenin nişanesi olacak fidan bağışı sayesinde Türkiye'de kendi ağacına sahip olacaklar." dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarına işaret ederek, "Bu proje Sırbistan'daki Boşnak halkının, Sırbistan ve Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olduğunun kanıtıdır." diye konuştu.

Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ise Sancak halkı ve iş adamlarına projeye katılmaları çağrısında bulundu.

ASMAT temsilcilerinden Nafilj Sejdovic ve Svetionik Derneği Başkanı Mirza Alickovic, böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Bu arada, proje kapsamında temin edilecek fidanların yangından etkilenen arazilere dikilmesi amaçlanıyor.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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