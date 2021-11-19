Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde komşularının evlerine tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı.

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde komşularının evlerine tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü'de bir kişinin komşularının evlerine tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca bulundu.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

 Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber! Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title