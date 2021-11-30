Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
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Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Sinop-Boyabat kara yolu Karacaören köyü mevkisinde bulunan bir benzin istasyonunda Mustafa C. ile Recep E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan Recep E, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bıçakla yaralanan Mustafa C. ise sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için...

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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