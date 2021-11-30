Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
Sinop-Boyabat kara yolu Karacaören köyü mevkisinde bulunan bir benzin istasyonunda Mustafa C. ile Recep E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan Recep E, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bıçakla yaralanan Mustafa C. ise sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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