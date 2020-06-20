Sınavdan çıkan sahile koştu Antalya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler kısıtlamada bitince soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı.

Antalya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler kısıtlamada bitince soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı. Arkadaşları ve aileleriyle yüzen öğrenciler, LGS stresini denizde attı.

8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki iki oturumlu merkezi sınav, saat 12.50 itibarıyla tamamlandı. Saat 09.00 ile 15.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından öğrenci ve ailelerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Saat 15.00'e kadar boş olan sahil, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte dolmaya başladı. Öğrenciler özellikle varyant altındaki kayalık alanda yüzdü. Kayalar üzerinden atlayarak Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan öğrenciler hem korona virüs hem de LGS stresini denizde attı.

"STRES ATTIK"

Azad Tanrıkulu, pandemi nedeniyle bir süredir evde olduğunu ve sınavına çalıştığını söyledi. Sınavın ardından arkadaşlarıyla denize geldiğini dile getiren Tanrıkulu, "Sınavım da iyi geçti. Biraz evde dinlendik, yasakta bitince hemen denize geldim. Arkadaşlarımla yüzdüm. LGS'nin stresini denize atmış olduk" dedi.

"SINAVA ÇALIŞTIM"

Naz Varışlı ise, sınava çok çalıştığını ama soruların zor olduğunu belirtti. Sınavın ardından babasıyla denize stres atmaya geldiklerinin ifade eden Varışlı, "Yüzücüyüm, antrenmanlara da arada gidiyordum. Sınav sürecinde çok az gelebildim denize, çünkü hep sınava çalışmak zorundaydım. Sınavım da bitti, hep denize geleceğim" diye konuştu.

Konyaaltı sahilinin kısıtlama sırasındaki boş hali ile kısıtlamanın sona ermesinden sonraki hali ise kameralara yansıdı.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA