Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı
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Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı

22.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:55

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran genç aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı.

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran genç aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı.

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim genel kültür ve genel yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin gireceği sınav heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Okul kapılarının açılmasıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan adaylara, okul girişinde maske dağıtılarak dezenfektan sıkıldı. Ardından güvenlik taramasından geçen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adayla ise salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B binasında gireceği sınavın başlangıç saatini giriş saatiyle karıştıran bir aday, sınava gireceği binanın önüne saat 10.00'dan sonra geldi. Genç aday yaklaşık 2 dakika geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. Genç aday, bir süre kapının önünde bekledikten sonra arkasına bile bakmadan oradan ayrıldı. Bir başka aday ise takılarını çıkarmadan sınava girmek isteyince polis tarafından uyarıldı. Telaşla takıları çıkarmaya çalışan kadın aday sınava son 1 dakika kala salona alındı.

-İHA-

Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı
Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı
Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı
Sınav başlangıç saatini son giriş saati anladı, geç kalınca salona alınmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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