Sinan Akçıl, online konser verecek
TRT Müzik'in Instagram hesabından gerçekleştirilen online konserler dizisinde, 23 Nisan'da Sinan Akçıl sahne alacak.
22.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:00
TRT Müzik'in Instagram hesabından gerçekleştirilen online konserler dizisinde, 23 Nisan'da Sinan Akçıl sahne alacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında TRT Müzik tarafından evde olmanın önemini hatırlatmak amacıyla başlatılan konserler devam ediyor.
Bu kapsamda TRT Müzik'in Instagram hesabından müzikseverlerle buluşacak Sinan Akçıl'ın konseri, 23 Nisan Perşembe günü 20.15'te başlayacak.
Kaynak: AA