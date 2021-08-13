Silvan'da taşıma ihalesi yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında merkez ve köy okullarına öğrenci taşıma işi için ihale gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında merkez ve köy okullarına öğrenci taşıma işi için ihale gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılına ait taşımalı eğitim kapsamında bulunan Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı açık ihale usulü ile 14 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. Teklif zarfları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şen başkanlığında ihale komisyonu huzurunda açılarak değerlendirmeye geçildi. Yapılan değerlendirme neticesinde taşıma işi gerçekleşecek olan 6 bin 32 öğrenci 558 araç ile 62 engelli öğrenci 16 araç 31 okula öğrenci taşıması için verilen teklifler kabul edildi.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı