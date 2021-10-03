Silopi'de öğretmenlere 'Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik' semineri verildi - Haberler
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Silopi'de öğretmenlere "Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik" semineri verildi

AA / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel
Silopi'de öğretmenlere

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından öğretmenlere, "Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik" semineri verildi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından öğretmenlere, "Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik" semineri verildi.

Dijital Öğretmen Akademisi Anadolu Programı kapsamında Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminere Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'in açılış konuşmasını yaptığı seminerde SODİMER Genel Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından "Yeni Nesil Eğitim, Yeni Nesil Öğretmen", Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu tarafından, "Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği", Prof. Dr. Ercan Yılmaz ise "Öğrenme ve Öğretmede Domino Etkisi" konulu bilgilendirme yaptı.

Seminerin ardından gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salgın sürecine ilişkin okulların açık olacağı açıklamasını yaptığını belirterek, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreci içerisinde yeni, farklı bilgi ve becerileri elde etmesi, farkındalık yaratmak amacıyla seminerler düzenlediklerini söyledi.

Eraslan, "Van, Bahçesaray, Nusaybin ve Yüksekova gibi yerlerde bizzat konferanslar verdik. Şunu görüyoruz ki, öğretmenlerimiz öğrenme ve öğretme sürecine hazır. Silopi'de okullarımız pandemi kurallarına uygun olarak dizayn edilmiş, vaka oranları düşük. Bu yüzden okulların açık kalması oldukça değerli. Öğretmenimizin sistemde güçlü olması onların sınıfta güçlü olması nedenidir. Kendilerini geliştirmelerine yönelik motivasyon sağlıyoruz." diye konuştu.

Silopi'de öğretmenlere Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik semineri verildi

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Silopi'de öğretmenlere 'Dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik' semineri verildi - Haberler
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