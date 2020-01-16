Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı
Haberler » Güncel » Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı - Haber

Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

16.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:30
Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Selimpaşa Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler