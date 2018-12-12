Şili'nin Küresel Göç Sözleşmesini İmzalamamasından Dolayı Üzgünüm"

BUENOS Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, ülkesinin Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamamasına ilişkin, "Bu durumdan dolayı üzgünüm ama bu mevcut hükümetin kararıdır." dedi.

Bachelet, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yıl dönümü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir forumda, Şili'nin Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamamasını eleştirdi.

Bachelet, Şili'nin 150'den fazla ülkenin imzaladığı Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamamasına ilişkin, "Bu durumdan dolayı üzgünüm ama bu mevcut hükümetin kararıdır. Elimden, Şili'nin birgün uluslararası düzeyde bir anlaşmaya katılmasını ummaktan başka bir şey gelmez." ifadelerini kullandı.

Göçü, problemden çok insanlık tarihini oluşturan bir vaka olarak değerlendiren Bachelet, bunun bir tehdit olarak görülmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bachelet, kendisinin de Fransız kökenli olduğunu hatırlatarak, "Şili daha önce de göçmen kabul etmiş bir ülkedir. Eskiden göçmenler Avrupa ülkelerinden geliyorlardı, şimdi ise daha yakın olan bölge ülkelerinden geliyorlar." diye konuştu.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinin BM Göç Sözleşmesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve düzensiz göçün Şili halkının çıkarlarına zarar verebileceğini belirtmişti.

Ülkesinde yaklaşık 300 bin düzensiz göçmenin olduğunu belirten Pinera, BM sözleşmesinin düzenli göçün sağlanmasını zorlaştırdığını ileri sürmüştü.

BM Küresel Göç Sözleşmesi, Fas'ın Marakeş kentinde BM'ye üye 150'den fazla ülkenin katılımıyla 10 Aralık'ta imzalandı. Yasal bağlayıcılığı olmayan, göçmenler ve mültecilerle ilgili kuralları belirlemeyi hedefleyen Küresel Göç Sözleşmesi, insan hakları ve ulusal egemenlik başta olmak üzere ülkelerin göçle başa çıkmasına yardımcı olmak, göçmenlerin topluma entegre edilmesini geliştirmek ve tecrübe değişimini içeriyor.

Sözleşmeyi imzalamayan ülkeler arasında ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Avusturalya, Şili ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.