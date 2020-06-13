Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının karışıklığı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi
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Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının karışıklığı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi

BUENOS Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayılarının yaklaşık 2 bin fazla olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının karışıklığı Sağlık Bakanı'nın istifasını getirdi
13.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:58

BUENOS Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayılarının yaklaşık 2 bin fazla olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Manalich'in istifası, Sağlık Bakanlığının cuma günü 2 bin 870 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, DSÖ'ye "5 binden fazla" olarak bildirilmesinin basına yansımasının ardından geldi.

Şili Araştırma Gazeteciliği Merkezi (CIPER), Sağlık Bakanlığı İstatistik Biriminin (DEIS) cuma günü DSÖ'ye virüs kaynaklı ölü sayısını halka açıklandığı üzere 2 bin 870 değil, 5 binden fazla olarak bildirdiğini ileri sürmüştü.

Manalich'in görevini bırakmasının ardından yerine eski Şili Tıp Enstitüsü Başkanı Enrique Paris getirildi.

Şili'de yalnızca Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin ölümleri virüs kaynaklı olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı reddetmedi

Şili Sağlık Bakanlığı, DSÖ'ye bildirilen fazla vaka sayısında paylaşmadığı bazı veriler olduğunu kabul etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakanlık, ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının Nüfus Hizmetlerine bildirilen ölüm vakalarının araştırılması sonucunda kesinlik kazandığını duyurdu.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de Kovid-19, Bakanlık verilerine göre 3 bin 101 kişinin hayatına mal oldu.

Ülkede Kovid-19 şu ana kadar 167 bin 355 kişide görüldü.

Ülke, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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