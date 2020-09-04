Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

04.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:25

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Ş. ile Y.Ş. tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. üzerinde bulunan tabancayla Y.Ş'yi yaraladı.

Göğsünden yaralanan Y.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.Ş ise polis ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yakalandı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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