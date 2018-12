Silahla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.(39) tartışma sonucu M.A.'yı(42) her iki ayağından yaraladı. Olaydan sonra kaçan E.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN