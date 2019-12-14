'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı
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'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı

VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından araçta yaptığı aramada, stepnede gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

14.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33
'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı

'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından araçta yaptığı aramada, stepnede gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün Van-Bitlis Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün aracında narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada  stepneye gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60  gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü K.S.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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