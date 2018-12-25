Şikayetçinin Whatsapp Mesajı, Sanığı Tahliye Ettirdi

KÜÇÜKÇEKMECE'de Özbekistanlı Nodira M.'ye (34) tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Ö.Ö. (33) şikayetçiyle kendi isteğiyle birlikte olduklarını söyleyerek, suçlamaları reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi N.Ö., ise şikayetçinin eşiyle para konusunda anlaşamadığını belirterek, müştekinin kendisine yolladığı whatsapp mesajını mahkeme heyetine gösterdi. Mahkeme heyeti de sanığın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Küçükçekmece'de 4 ay önce meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Taksi şoförü Ö.Ö.'nün aracına Özbekistan uyruklu Nodira M., müşteri olarak bindi. İkili bu şekilde tanışırken, taksici Ö.Ö. taksiye ihtiyaç duyduğunda kendisini arayabileceğini söyleyerek numarasını Nodira M.'ye verdi. Nodira M. de numarasını taksici Ö.Ö.'ye verdi. Olay günü Nodira M.'yi arayan Ö.Ö., buluşmak istediğini söyledi, Nodira M. de kabul etti. Ö.Ö., ve Nodira M. ıssız bir yere gittiler. Ö.Ö., Nodira M.'nin karnına bir cisim ile bastırarak arka koltuğa geçmesini istedi ve "Burada kimse bulamaz seni öldürürüm. Benim yaptığımı kimse anlamaz. Eğer istemezsen sadece ben değil 10 kişi ile yaparım" dedi ve cinsel istismarda bulundu. Nodira M.'yi evine bırakan Ö.Ö. "Yarın yine görüşeceğiz otele gideceğiz. gelmezsen evine gelir seni bulurum" diyerek tehdit etti. Nodira M.'yi telefon ile de arayan Ö.Ö. görüşmek istediğini söyledi. Nodira M. de kabul etmemesi üzerine Ö.Ö. "Kapıya geleceğim senin aileni döveceğim, kardeşini döveceğim bu işi konuşarak halledelim" diyerek şantajda bulundu. İddianamede, Ö.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması talep edilirken, "Şantaj" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

"HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADAN ŞİKAYETÇİYLE BİRLİKTE OLDUK"

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ö.Ö. hazır bulunurken, şikayetçi katılmadı. Sanık Ö.Ö. "Sefaköy'de taksi bekleyen şikayetçiyi aracıma almıştım. Sohbet ettik, birbirimize numaramızı verdik. O beni arayarak, 'Neden beni aramıyorsun?' dedi. 'Rahatsız etmemek için aramıyorum' dedim. Müşteki de 'Müsait olunca telefonunu açarım' dedi. Telefonla görüşmeye başladık, bir kaç kez de yüz yüze görüştük. Olay günü müşteki beni aradı, beni bir yerlere götürüp götüremeyeceğimi sordu. Kabul ettim. Yemek yedik, ardından kullandığım araçla Küçükçekmece Gölü'nün kenarına gittik. Oldukça fazla alkol aldık. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için dışarı çıktım. Döndüğümde müşteki arka koltuktaydı. Herhangi bir zorlama olmadan, tamamen kendi isteğiyle şikayetçiyle birlikte olduk. Kendisini evine bıraktım, bir miktar para verdim. Kendisini tehdit etmedim" dedi. Sanık evli olduğunu, olay nedeniyle vicdan azabı duyduğunu ve vicdan azabından müştekiye "Şeytana uydum, hata yaptım. Bunu Allah yoluyla halledelim" şeklinde sözler söylediğini belirtti.

TANIK EŞİ, WHATSAPP MESAJINI GÖSTERDİ

Duruşmada sanığın eşi N.Ö. de tanık olarak ifade verdi. Tanık N.Ö. olayı duyduğunda müşteki ile görüştüğünü, eşiyle nasıl tanıştığını sorduğunu, Nodira M.'nin birbirlerinin telefonlarını aldıklarını ve buluşup birlikte olduklarını anlattığını söyledi. N.Ö. "Eşimden ne istediğini ve neden şikayetçi olduğunu sorduğumda, bana 'Aslında ben şikayetçi olmayacaktım ama eşinle anlaşamadık. Bu nedenle şikayetçi oldum' dedi. Benden 6 bin TL istedi. 'Parayı denkleştirip ödeyeceğim' dedim.

Müşteki benim telefonuma mesaj atarak 'Hayırdır, heç sormadınız, nasıl etiştin falan filan diye. Evet çok düşündüm. Tanıdıklarımdan oğrandım. Şikayetimi geri almayacağım. Kusura bakma siza guvanabilmiyorum" yazdı" dedi. Telefondaki whatsapp mesajına bakan mahkeme başkanı, "Mesajın telefonun whatsapp bölümünde kayıtlı olduğu ve mesajın 0... numaralı telefondan gönderildiği anlaşıldı" şeklinde tutanağa geçirdi. Mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada bir gün imza atma şartıyla sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - İstanbul

Kaynak: DHA