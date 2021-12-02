Siirt'te tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İdris E. idaresindeki 35 AN 9374 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen 34 FS 2629 plakalı tır ile çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü İdris E. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Siirt ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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