Siirt'te otomobilin çarptığı genç yaralandı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Yaralanan talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt-Kurtalan karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Y.'ye (18) çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan genç yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı