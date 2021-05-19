Siirt, genç nüfus oranının en yüksek olduğu 3. il oldu
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Siirt, genç nüfus oranının en yüksek olduğu 3. il oldu

Siirt, genç nüfus oranının en yüksek olduğu 3. il oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan 2020 yılı istatistiklerle gençlik haber bültenini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan 2020 yılı istatistiklerle gençlik haber bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü genç nüfus oluştururken, Siirt genç nüfus oranının en yüksek olduğu 3. il oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu 3.il Siirt oldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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