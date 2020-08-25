Siirt Belediyesi personeli kan verdi
Siirt Belediyesi ile Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
25.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:29
Siirt Belediyesi ile Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye personeli, Kızılay Şubesi gönüllülerince belediye girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, salgın dolayısıyla kan stoklarında azalma görüldüğüne dikkat çekerek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kaynak: AA