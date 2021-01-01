SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YURDIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ
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SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YURDIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

01.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:44
SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YURDIŞINA ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Erol DEĞİRMENCİ / SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Erol DEĞİRMENCİ/ SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, 5 Aralık'ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın karısı ile 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.

Görüntü dökümü:

---------------Sezgin Baran Korkmaz'ın havalimanında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

-Eşiyle güvenlik noktasından geçmeleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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