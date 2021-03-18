Seydişehir'de "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı
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Seydişehir'de "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı

18.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:12
Seydişehir'de

Seydişehir'de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği "41 mısra, 41 çizgi" sergisinin açılışı yapıldı.

Seydişehir'de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, karikatürist Hasan Aycın'a ait 41 eserin sergilendiği "41 mısra, 41 çizgi" sergisinin açılışı yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen açılışa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Koya Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Esabil Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çanakkale ruhu, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan, küçüğünden büyüğüne milletimizin ortaya koyduğu sarsılmaz bir iradedir. Mehmet Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşımız, bir şiir, bir metin değil, Çanakkale ruhunu yansıtan mısralarıyla milletimizin adeta bir manifestosu olmuştur. Her bir mısranın ayrı bir anlamı, ayrı bir hikmeti vardır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise İstiklal Marşının 41 mısrasının 41 eserle sergilendiği serginin hayırlı olmasını diledi.

İstiklal Marşının 41 mısrasının çizimlerle kaleme alındığı "41 Mısra 41 Eser" sergisi, 25 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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