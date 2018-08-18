Sevgilisini Öldüren Galerici Suriye'ye Geçmeyi Planlarken Yakalandı

KONYA'da 25 gün önce Azeri uyruklu 4 çocuk annesi sevgilisi Saide Yükselir'i (50) tabancayla öldüren galerici Rahim Aracı (40), Antalya'da sahte kimlikle yakalandı. Rahim Aracı tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen avukatı ve bir arkadaşı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yükselir'in kendisini vurduğunu öne süren Aracı hakkında, olaydan önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızının taciz suçlamasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Aracı'nın bayramda ülkelerine giden Suriyeli mültecilerle sınır dışına kaçmayı planladığı belirtildi.

Olay, 24 Temmuz günü Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan, 2'si kız, 4 çocuk annesi Saide Yükselir, 23 Temmuz günü evli ve 3 çocuk babası Rahim Aracı'nın iş yerine giderek, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı. Bir gün sonra Rahim Aracı, ciple iş yerine gelirken yanındaki Saide Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i araçtan atan Rahim Aracı, olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Saide Yükselir, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Saide Yükselir son nefesinde olay yerine gelen polislere "Beni Rahim vurdu" diyerek katilinin ismini söyledi.

Katil zanlısının 2002 yılında 2 kişiyi öldürdüğü, 11 yıl hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği belirlendi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

Olayın ardından özel bir ekip kuran Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rahim Aracı'nın peşine düştü. Aracı'nın irtibatlı olduğu arkadaşlarından bilgi toplayan ekipler, gidebileceği yerleri araştırdı. Rahim Aracı'nın Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir pansiyonda kaldığının bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı.

AVUKATI KAÇMASINI SAĞLADI İDDİASI

Gözaltına alınarak Konya Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Rahim Aracı'nın cinayeti işledikten sonra, Konya Barosuna kayıtlı avukatı Selahattin Eyyubi G., ile buluştuğu belirlendi. Avukatın, Aracı'ya cep telefonunu kırıp atmasını, sim kartını kullanmaması yönünde uyarıda bulunduğu, bir gece Konya'da sakladıktan sonra Eskişehir'e gitmesine yardımcı olduğu belirtildi. Eskişehir'de bir süre kalan Rahim Aracı'nın, daha sonra Antalya'ya giderek her gün ayrı bir pansiyonda kaldığı saptandı. Aracı'nın ölen Suriye uyruklu bir kişinin adına cep telefonu hattı aldığı, bu hat üzerinden görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Aracı ile birlikte avukatı Selahattin Eyyubi G. ile arkadaşı Erol G. de gözaltın alındı. Rahim Aracı'nın Kurban Bayramı için ülkelerine geçen Suriyeli mültecilerin arasına karışıp, yurt dışına kaçmayı planladığı da iddia edildi.

VÜCUDUNDAN 8 KURŞUN ÇIKARILAN KADIN, KENDİNİ VURMUŞ

Saide Yükselir'in daha önce 150 bin liraya satın aldığı dairede Rahim Aracı'nın babasının oturduğu, daireyi satışa çıkarınca ikili arasında olay günü tartışma çıktığı ileri sürüldü. Rahim Aracı'nın ifadesinde, "Ben ateş etmedim. Tartıştık, Saide tabancayı görünce elimden alıp, kendi kendini vurdu. Korktum, onu arabadan atıp kaçtım" dediği belirtildi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Rahim Aracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, avukatı Selahattin Eyyubi G., ile Erol G. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

KADININ KIZINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASI

Rahim Aracı'nın, olaydan önce gece saatlerinde sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz ettiği ileri sürüldü. Ölen Yükselir'in kızının, cinayetten saatler önce tek başına polise giderek "Annemin birlikte yaşadığı Rahim Aracı bana tacizde bulundu" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Polisin ihbarıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen Yükselir'in şikayetin ardından kızıyla birlikte ayrıldığı, ardından Rahim Aracı ile buluştuktan sonra öldürüldüğü belirtildi.

- Konya