Setur'dan hızlı trenle Şeb-i Arus turu

Setur, Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 17-18 Aralık'ta Şeb-i Arus turu düzenleyecek.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, Şeb-i Arus törenlerine katılmak isteyenler için hızlı trenle Konya'ya 2 günlük tur gerçekleştirecek.

Misafirler, 17-18 Aralık'taki turla; Mevlana Müzesi, Şems-i Tebriz-i Türbesi ve Cami, Sille, Aya Eleni Kilisesi, Karatay Medresesi ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ni görme fırsatı bulacak ve Şeb-i Arus törenini izleyebilecek.

Tur kapsamında Aleaddin Cami, Hazreti Mevlana'nın aşçısı Ateşbaz Veli'nin türbesi, babası Bahaddin Veled'in kabri, Huzur-u Pir, semahane ve mescid yapıları da ziyaret edilecek.

Bu ziyaretlerde, Sakal- ı Şerif, sandukalar, Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi yazma eserlerin yanı sıra matbah-ı şerif adı verilen mutfak binası, derviş hücreleri ve hücrelerde sergilenen ve Mevlevi yaşantısı hakkında bilgi veren çok sayıda kıymetli nesneleri görülebilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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