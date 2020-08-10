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Sergen Yalçın: "Çok zor bir kura çektik"

- Sergen Yalçın: "Çok zor bir kura çektik" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Bize katılacak oyuncularımız olacak" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştikleri Yunanistan'ın PAOK takımı ile ilgili olarak, "Zor bir kura.

10.08.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:31

- Sergen Yalçın: "Çok zor bir kura çektik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Bize katılacak oyuncularımız olacak"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştikleri Yunanistan'ın PAOK takımı ile ilgili olarak, "Zor bir kura. Daha iyi rakipler çıkabilirdi" dedi. Yalçın, transfer süreci ile ilgili de takıma katılacak oyuncular olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, hızlı bir başlangıç yapacaklarını söyleyerek, "Eksik oyuncularımız var, ayrılan oyuncularımız var. Kiradan gelen oyuncularımız var. Bu kadroyla başlıyoruz. Bize katılacak olan oyuncularımız da var. İhtiyacımız var çünkü çok eksik bölgelerimiz var ama şu an transferle ilgili net bir şey yok. Önümüzde daha süreç var. 2 hafta sonra bir maç oynayacağız. O maça hazırlanmak için önümüzde kısa bir süre var. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Kaldığımız yerden devam ediyor gibi yapacağız. Umarım 2 hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

"Zor bir kura çektik"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan'ın PAOK takımını değerlendiren Sergen Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir kura. Bana göre çok zor. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan'ın çok önemli bir ekibi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz."

Sergen Yalçın: 'Çok zor bir kura çektik'

Kaynak: İHA

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